Солдат, убивший в Воронеже четырех сослуживцев, расположение части не покидал

У дома, в котором находится квартира Антона Макарова, дежурят силовики. Фото: Максим ГОРОХОВ

Информация о том, что солдат-срочник Антон Макаров, убивший четырех сослуживцев, забаррикадировался где-то на аэродроме «Балтимор», получила подтверждение. На странице областного правительства ВКонтакте появилось следующее сообщение: «Подозреваемый в нападении на сослуживцев в Воронеже расположение части не покидал».

Напомним, в 5.30 9 ноября солдат Антон Макаров напал на прибывших для проверки офицеров. Отобрал оружие одного из старших по званию и открыл стрельбу. Три военных получили смертельные ранения. Затем Макаров выстрелил еще в одного солдата. К сожалению, спасти его не удалось.

В федеральном Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Убийство двух или более лиц; хищение оружия». Макарову грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненное заключение.

Силовики оцепили аэродром «Балтимор» и квартиру, где живет Макаров. Соседка солдата сообщила, что после выезда матери в Израиль он остался там один.