В Воронеже умер директор лицея № 7

Олег Япрынцев. Фото с сайта лицея № 7. Фото: другой источник.

На 55 году жизни скончался директор воронежского лицея № 7 Олег Япрынцев. Известно, что он болел коронавирусом. Коллеги предполагают, что причиной смерти могли быть осложнения COVID-19. По некоторым данным, Олег Владимирович в последние дни лежал под аппаратом ИВЛ. Олег Япрынцев возглавлял лицей №7 почти 20 лет.

Свои соболезнования выразил мэр Воронежа Вадим Кстенин:

- Олег Владимирович – талантливый педагог, авторитетный руководитель, внесший большой личный вклад в развитие городской системы образования. Лицей № 7 сегодня заслуженно занимает одно из ведущих мест среди образовательных учреждений города. Воронежцы знали Олега Владимировича как мудрого, ответственного и чуткого человека, Учителя с большой буквы, заслужившего искреннюю любовь своих многочисленных воспитанников, высокий авторитет у представителей профессионального сообщества. Таким он и останется в нашей памяти.

Напомним, в субботу, 7 ноября, стало известно о смерти от коронавируса еще двух известных в городе людей: 67-летнего профессора Воронежского государственного института искусств Владимира Шабашова и 78-летнего журналиста и карикатуриста Анатолия Бавыкина.