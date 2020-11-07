От коронавируса умер известный воронежский карикатурист и журналист

На 79-м году в результате тяжелой болезни ушел из жизни талантливый журналист Анатолий Петрович Бавыкин. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

- За месяц до 80-летия. Коронавирус. Поражение легких. В больнице. В 9.30. С утра попил чаю, прошелся, прилег. И уснул вечным сном, - написал на своей странице в Facebook бывший главный редактор газеты «Коммуна» Виталий Жихарев.

Работы Анатолия Бавыкина были востребованы как в российских, так и в зарубежных изданиях. Они пользовались популярностью на различных выставках. На протяжении многих лет жители города видели его карикатуры в каждом выпуске газеты «Коммуна».

- Анатолий Петрович оперативно и ярко реагировал на происходящие вокруг события, принося новые краски в культурную жизнь Воронежа, - отметили в городской администрации.