От коронавирусных осложнений скончался профессор Воронежского института искусств

7 ноября скончался известный профессор Воронежского государственного института искусств Владимир Шабашов. Владимир Павлович - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Воронежской области, заведующий секцией духовых и ударных инструментов. Он примерно 40 лет проработал в высшем учебном заведении.

- Сегодня от осложнений, вызванных ковидом, умер известнейший музыкант, преподаватель, учитель от Бога и просто любимый человек и друг Владимир Павлович Шабашов. Наш Палыч, - написала в Facebook писатель и журналист Людмила Шилина.

Владимир Павлович родился 15 августа 1953 года в городе Кирсанов Тамбовской области. Окончил Воронежский государственный институт искусств в 1983 году в классе концертмейстера группы ударных инструментов Воронежского академического симфонического оркестра Виктора Митошопа.

Владимир Шабашов успешно сочетал педагогическую, творческую и научную работу. Он лауреат множества премий, в том числе международных.

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