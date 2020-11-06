В крупнейших вузах Воронежа «дистанционку» продлили на две недели

Дома учиться уютнее, а вот концентрацию сохранять труднее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно о том, что в ВГУ и в ВГТУ приняли решение продлить дистанционное обучение до 22 ноября. Об этом сообщили на страницах студенческого актива госуниверситета и профсоюзной организации опорного вуза в соцсетях. Позднее стало известно об аналогичных решениях во ВГУИТ, ВГМУ и ВГАУ. Во ВГУИТ исключение сделали только для студентов второго курса магистратуры, проходящих практику, и выпускников, которым необходим доступ к оборудованию вуза, чтобы написать диплом.

Ранее мы сообщали, что до 9 ноября ушли на «дистанционку» все главные высшие учебные заведения Воронежа.

Напомним также, что с 9 ноября на удаленное обучение переведут школьников с 7 по 11 классы. Ученики 5-х и 6-х два дня будут ходить в свое учебное заведение, а в остальные три (или четыре) также находиться на «дистанционке». И только у малышей с 1 по 4 классы все останется по-прежнему.

Напомним, по данным областного оперативного штаба по противодействию коронавирусу, за последние сутки COVID-19 заболели 304 человека, 22 умерли.