За сутки в Воронежской области ковидом заболели еще 304 человека и 22 умерли

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом озвучил свежую статистику по заболеваемости. По данным на 6 ноября, за последние сутки ковид подтвердили лабораторно (методом ПЦР+) еще у 304 жителей Воронежской области. Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 26 884 человек.

Выписали за сутки 405 победивших коронавирус пациентов, с начала наблюдений, от COVID-19 вылечили 24 673 человека.

По данным регионального оперштаба, за сутки от осложнений ковида скончалось 22 пациента. Таким образом, летальная статистика коронавируса в нашем регионе увеличилась до 520 случаев.

Напомним, в регионе осталось около 1000 свободных профильных коек для лечения ковидных больных. Заболеваемость продолжает расти.