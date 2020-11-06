В воронежских больницах осталось 1000 коек для ковидных больных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В больницах Воронежской области осталась свободной только пятая часть ковидного коечного фонда. На данный момент в регионе развернуто 5459 коек. По данным на 6 ноября, коронавирусными больными занято 4 360 мест. За вчерашние сутки по коронавирусу госпитализировано 409 человек, выписано 505 вылечившихся. Таким образом, свободными остаются около 1000 коек. Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин отметил, что в перспективе возможно открытие еще 231 койки, но решение по ним будет приниматься исходя из эпидситуации.

По словам чиновника, появляется баланс отношения количества госпитализированных к выписанным. Ежедневно в государственных лабораториях проводится до 5,5 тыс исследований на коронавирус. Поликлиники региона с 10 ноября начнут работать по новой схеме с разделением на зоны по симптомам пациентов.