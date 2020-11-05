В Воронежской области для зрителей закрыли спортивные соревнования и запретили выставки

Фото из архива КП Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Воронежской области ввели очередной пакет ограничений из-за ситуации с заболеванием коронавирусом. Произошло это в четверг, 5 ноября, на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Александра Гусева. Запрет касается спортивных и выставочных мероприятий.

К счастью, спортивные мероприятия в Воронежской области не отменили. Но их можно будет проводить исключительно без зрителей. До какого срока продлится эта мера – неизвестно.

Кроме того, запретят проводить выставки. Сроки ограничений на конгрессно-выставочную деятельность озвучил Александр Гусев. Они вводятся до конца ноября.

Также в ходе сегодняшнего заседания оперштаба ввели смешанное обучение в школах. Младшеклассники будут учиться очно, а старшеклассники, начиная с 7 класса, уйдут на дистанционку. Кроме того, обязательной сделали самоизоляцию для воронежцев старше 65 лет.