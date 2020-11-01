В Воронеже убрали рельсы под виадуком на улице Ленина

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе работ на виадуке на улице Ленина в районе остановки «Работница». Сегодня, 1 ноября, рабочие убрали рельсы под путепроводом. Напомним, до 6 ноября здесь не ходят поезда до вокзала «Воронеж-1». Они идут по другой ветке до вокзала «Придача».

Кроме того, была демонтирована высоковольтная контактная сеть. Что же касается работ на самом виадуке, то там уже сняли старое дорожное покрытие, убрали трамвайные пути и демонтировали фонари. Также разобрали тротуар и перила с той стороны, где была безобразная водопроводная труба. Сейчас рабочие демонтируют тротуар на противоположной стороне, так что теперь через мост невозможно пройти пешком.

Виадук полностью перекрыли с утра 1 ноября. Пешеходам придется делать крюк через надземный переход на улице Швейников у дома № 4 (за детским садом № 33 и Воронежским институтом высоких технологий). До него нужно идти 300 метров.

Из-за ремонта изменилась и работа городского транспорта. Как теперь ходят маршрутки, можно посмотреть здесь.

Напомним, по проекту ремонт моста займет полтора года.