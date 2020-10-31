В Воронеже из-за ремонта моста возле «Работницы» изменили маршруты восьми автобусов

И водителям, и пассажирам приходится привыкать к изменениям маршрутов автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии сообщили об изменении маршрутов восьми автобусов на время ремонта моста. Касается это маршрутов №№ 3, 20М, 25А, 23К, 33К, 70А, 70М и 75. Новые пути, по которому поедут эти автобусы, можно увидеть здесь

Напомним, из-за реконструкции моста на улице Ленина уже изменили путь 24 маршрутов общественного транспорта. А с 1 по 6 ноября с железнодорожниками договорились об изменении пути некоторых поездов для того, чтобы дать возможность спокойно разобрать переправу. Часть пассажиров вынуждены теперь ехать на вокзал Придача, а не на «Воронеж-1». Для них также организовали временные автобусные маршруты.

Напомним, по проекту ремонт моста займет полтора года. Однако из-за тех самых шести свободных дней, когда работы не нужно каждый раз согласовывать с железнодорожниками, городские власти обещали, что срок реконструкции будет сокращен. Правда, насколько, пока непонятно.