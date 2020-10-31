В Воронеже с 1 ноября через мост у «Работницы» не смогут пройти и пешеходы

На мосту сняли старые трамвайные рельсы. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе работ на мосту на улице Ленина возле предприятия «Работница». Там уже сняли старое дорожное покрытие, убрали трамвайные пути и демонтировали фонари. Также разобрали тротуар и перила с той стороны, где была безобразная водопроводная труба.

Пока тротуар разобрали только на одной части моста, но скоро придет очередь и второй. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

1 ноября после прохождения последнего поезда в 8.55 с 9.00 железнодорожники начнут разбирать пути под мостом и снимать высоковольтные провода. На это потребуется от четырех до шести часов.

В это время на мосту рабочие снимут перила и со второй стороны переправы. Таким образом, с утра 1 ноября путепровод перекроют полностью. Пешеходам придется делать крюк через надземный переход на улице Швейников у дома № 4 (за детским садом № 33 и Воронежским институтом высоких технологий). До него нужно идти 300 метров.

С 1 ноября пешеходам придется делать крюк - до перехода на улице Швейников. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

С 1 по 6 ноября подрядная организация должна полностью разобрать мост и убрать строительный мусор.

Об изменении маршрутов автобусов в связи с ремонтом моста смотрите здесь