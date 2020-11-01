Заботливые воронежцы вслед за Котенком с улицы Лизюкова утеплили и ворону

Ворона теперь тоже не замерзнет Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Вслед за знаменитым символом нашего города – Котенком с улицы Лизюкова воронежцы позаботились и о вороне. Ее тоже утеплили. Правда, непонятно во что ее одели – то ли это шарф такой, то ли нагрудник. Судя по цвету вязанных вещей, их мог мастерить один и тот же человек, поэтому они смотрятся весьма гармонично.

Ранее неизвестный доброжелатель пожалел Кота в преддверии надвигающихся холодов и повязал на него шарф. Подарок умилил горожан.

Вообще, Коту в последние месяцы везет на подарки. В разгар самоизоляции ему даже маску защитную подарили, мол, соблюдай, дружок, правила, а то коронавирус! Такая забота к памятнику гораздо лучше, чем отламывание усов.

Напомним, памятник Котенку с улицы Лизюкова установили в Воронеже 5 декабря 2003 года. Он посвящен герою одноименного мультфильма, снятого режиссером Вячеславом Котеночкиным.