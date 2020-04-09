В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T12:01:55+03:00

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В Воронеже заботливые местные жители позаботились о здоровье памятника котенку с улицы Лизюкова. Персонажу и его спутнице-вороне горожане надели медицинский маски, которые должны защитить их от коронавируса. Снимком воронежцы поделились в соцсетях.

Это уже не первый раз, когда наряжают символ столицы Черноземья. Только раньше поводы были более оптимистичными. Например, в честь Женского дня у любимого мультперсонажана шее появился праздничный бант. До этого в январе котенок Василий щеголял в вязаном шарфе. В прошлые зимы на него надевали пушистую жилетку, пинетки и яркий берет. А осенью для любимца сделали венок из кленовых листьев.

Но не всегда воронежцы так благосклонны к памятнику. Частенько ему выдергивают усы, которые специально сделали из стальных тросов. Не помогают даже установленные рядом камеры видеонаблюдения.

Кстати, в период пандемии не только котенка решили защитить от коронавирусной инфекции. Так, маску нацепили на памятник Бунину и даже на чью-то старую «семерку».

ИСТОЧНИК KP.RU