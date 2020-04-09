В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса
В Воронеже заботливые местные жители позаботились о здоровье памятника котенку с улицы Лизюкова. Персонажу и его спутнице-вороне горожане надели медицинский маски, которые должны защитить их от коронавируса. Снимком воронежцы поделились в соцсетях.
Это уже не первый раз, когда наряжают символ столицы Черноземья. Только раньше поводы были более оптимистичными. Например, в честь Женского дня у любимого мультперсонажана шее появился праздничный бант. До этого в январе котенок Василий щеголял в вязаном шарфе. В прошлые зимы на него надевали пушистую жилетку, пинетки и яркий берет. А осенью для любимца сделали венок из кленовых листьев.
Но не всегда воронежцы так благосклонны к памятнику. Частенько ему выдергивают усы, которые специально сделали из стальных тросов. Не помогают даже установленные рядом камеры видеонаблюдения.
Кстати, в период пандемии не только котенка решили защитить от коронавирусной инфекции. Так, маску нацепили на памятник Бунину и даже на чью-то старую «семерку».
ИСТОЧНИК KP.RU