В Воронеже Котенку с улицы Лизюкова подарили шарф

Котенок с шарфом - стильно и по погоде! Фото: Валерий БОБКИН

Одного из символов Воронежа, фигуру Котенка с улицы Лизюкова , основательно утеплили. Неизвестный доброжелатель не пожалел повязать на него шарф да так и оставить. Подарил, получается.

Знаками внимания Котенок, конечно, не обделен. Равно и как и сидящая рядом ворона из известного советского мультфильма. К ним не иссякает поток детворы. К сожалению, в темное время суток активизируются вандалы. Часто Котенку отрывают усы, потом их с трудом восстанавливают. Поэтому появление шарфа можно расценить как «милоту», которая побуждает по-доброму улыбнуться. Чего в нашей жизни (особенно в последнее время) очень не хватает.

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