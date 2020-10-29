В Воронежской области двое рабочих на ферме погибли из-за плохой охраны их труда

За безопасностью работников хорошо следят далеко не на всех сельхозпредприятиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники государственной трудовой инспекции завершили расследование обстоятельств несчастного случая на одном из ферм Верхнемамонского района. Напомним, там 24 сентября двое рабочих полезли в сливную яму и отравились насмерть скопившимися там зловонными газами.

Трудовые инспекторы выяснили, что причиной ЧП стало нарушение работниками фермы трудовой дисциплины. Они приняли решение залезть в сливную яму цеха сепарации навоза без респираторов.

С другой стороны, во-первых, руководители фермы не обеспечили работников средствами индивидуальной защиты. С другой – они не обеспечили нужный контроль. Людям просто никто не напомнил вовремя, что то, что они делают, смертельно опасно.

Материалы расследования направили в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 23 августа в плохо закрытом канализационном колодце в совхозе «Воронежский» Новоусманского района погибла целая семья. Сначала туда провалилась двухлетняя девочка. Ее кинулись спасать мать, шестилетняя сестра и отец. Позже в яму спустился сосед. Никто из них не выжил. Семья была многодетной, сиротами остались еще две девочки.