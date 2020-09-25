В Воронежской области в сливной яме погибли двое рабочих сельхозпредприятия

Вероятно, рабочие отравились газами Фото: из архива «КП»

На одном из сельхозпредприятий в Верхнемамонском районе в сливной яме в рабочее время погибли два сотрудника. Предположительно, мужчины отравились скопившимися в отстойнике газами. По данным собственных источников "КП", случай произошел еще в четверг, 24 сентября.

На месте работают следователи и эксперты. Они выясняют обстоятельства и причины трагедии.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Напомним, в конце августа похожая история произошла в Новоусманском районе. В колодце частного дома погибли двое детей, их родители и сосед. Первой в плохо закрытый колодец провалилась двухлетняя малышка. Спасать ее поочередно бросились мать, шестилетняя сестра и отец. Позже в яму спустился сосед. Никто из них не выжил. Семья была многодетной, сиротами остались еще две девочки.