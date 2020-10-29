Губернатор Воронежской области поручил решить проблему дефицита лекарств в аптеках

Пока с противовирусными препаратами в аптеках "напряженка". Фото: из архива «КП»

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Александр Гусев обратил внимание на проблему дефицита лекарств в аптеках. Исчезли многие препараты, которые часто прописывают больных коронавирусом и пневмонией. В частности, трудно найти азитромицин, цефтриаксон, арбидол, ингавирин. Даже капель в нос «Гриппферон» порой нет в продаже.

Спрос на эти препараты вызван все большим числом больных COVID-19. Напомним, за последние сутки заразились коронавирусом 292 жителя Воронежской области. От этой болезни в нашем регионе умерли уже 407 человек.

Губернатор поручил профильным департаментам «провести работу по обеспечению доступности противовирусными препаратами». Формально аптеки областным властям не подчиняются, но, видимо, определенные рычаги воздействия на них есть.