Коронавирус в Воронеже на 29 октября: 292 человека заражены, 8 скончались

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки выявили еще 292 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября сообщил пресс-центр регионального правительства.

Все больше зараженных становится в области. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали уже у 24477 человек в Воронеже и сельских районах. Как уточняется, в это число входят только те граждане, у кого болезнь подтвердилась методом ПЦР. Сегодняшний показатель зараженных стал новым рекордом. Днем ранее максимальный суточный прирост зарегистрировали у 291 жителя.

Также в регионе зарегистрировали смерть еще восьми пациентов. Они умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Всего в числе жертв инфекции 407 человек. Излечились от опасного недуга 24285 пациентов. В число выздоровевших входят больные, у которых инфекцию обнаружили как методом ПЦР, так и по результатам компьютерной томографии легких.