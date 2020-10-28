К 28 октября еще у 291 жителя Воронежской области диагностировали COVID-19

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в Воронежской области прибавилось заболевших ковидом - заразу диагностировали методом ПЦР+ еще у 291 жителя региона. С 20 октября суточный прирост заболевших коронавирусом все выше и выше. С начала наблюдений в Воронежской области число заразившихся превысило 24 тысячи человек.

Выписали с больничного 200 пациентов.

По данным федералов, еще восемь человек в Воронежской области умерли от осложнений COVID-19. После обеда актуальную статистику даст региональный оперштаб, мы вас проинформируем. Число летальных случаев в нашем регионе приближается к четырем сотням.