Воронежцы жалуются на то, что в аптеках исчезли антибиотики

Этот набор лекарств тяжело найти в воронежских аптеках Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В аптеках Воронежа стало очень трудно купить антибиотики, причем некоторые наименования вообще нереально. Горожане жалуются, что невозможно достать лекарства, которые часто прописывают больным коронавирусом и пневмонией.

Ажиотаж понятен – ситуация с COVID-19 ухудшается с каждым днем. В то же время многие запасаются впрок, а другие потом не могут купить то, что им нужно кровь из носу не завтра, а именно сейчас.

Особенно трудно найти азитромицин, цефтриаксон, арбидол, ингавирин. Даже с поставками капель в нос «Гриппферон» возникли перебои. Информацию о том, где можно найти лекарства, на сайтах www.analit.net, apteka.ru и zdravcity.ru.

Напомним, ранее из аптек исчезали противовирусные препараты, а в начале пандемии – маски, антисептики и даже обычные ртутные термометры. Это говорит в том числе и о проблемах с производством (предприятия не справляются с повышенным спросом). Да и с логистикой, похоже, в фармацевтической отрасли, мягко говоря, не все хорошо.

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