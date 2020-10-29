Воронежские поликлиники запустили рассылку СМС о результатах теста на Covid-19

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежцы стали получать СМС-сообщения о своих результатах тестов на коронавирус. Такое решение позволит снизить нагрузку на регистратуры поликлиник и избежать там скопления большого количества людей. Об этом сообщил телеграм-канал Правительства Воронежской области 29 октября.

В последние дни медучреждения региона не справляются с наплывом пациентов. Ежедневно в лабораториях готовят около 9 тысяч тестов. А затем люди обрывают телефонные линии, пытаясь выяснить, есть ли у них инфекция или нет. Введение дополнительных телефонов не спасло ситуацию.

Напомним, эту новую «коронавирусную» инициативу озвучили на заседании оперштаба 22 октября. Руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин рассказал, что ежедневно в поликлиники поступает огромное количество звонков. Большинство из них по поводу результатов тестов. Глава облздрава и предложил направлять информацию людям через СМС и сайт Госуслуг.

Губернатор Александр Гусев, в свою очередь, поручил главе департамента промышленности и транспорта Александру Десятирикову вместе с коллегами из департамента цифрового развития провести совещание и проработать возможные варианты решения этого вопроса.