За сутки в Воронежской области еще 16 человек умерли от COVID-19

Еще 16 жертв ковида за прошедшие сутки. Свежую статистику озвучил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области. Число летальных случаев от осложнений COVID-19 достигло 399.

Напомним, прирост заболевших в Воронежской области с каждым днем все выше, за 27 октября болезнь диагностировали еще у 291 пациента, новый антирекорд.

По сообщению Роспотребнадзора, треть заболевших приходится на Воронеж, остальные - на районы области. Увеличилось число среднетяжелых форм заболевания.