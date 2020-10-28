В Воронежской области выросло число среднетяжелых форм заболевания коронавирусом

Треть от общего числа заболевших ковидом приходится на Воронеж (34,1%), остальные 65,9% - на районы области, сообщил 28 октября региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор отмечает, что растет число случаев со среднетяжелыми формами заболеваний, эта цифра увеличилась до 27 процентов от общего числа. Количество тяжелых форм осталось на уровне одного процента. При этом количество тяжелых форм пневмоний уменьшилось на восемь процентов.

Напомним, за сутки от осложнений COVID-19 умерли 16 человек, общее число летальных случаев достигло 399.

На следующей неделе в регионе количество коек ковидного фонда увеличится до 5 631. Что касается работы поликлиник, в них организовали «грязные» зоны для приема пациентов с ОРВИ, чтобы не "смешивать" их с выздоровевшими воронежцами.