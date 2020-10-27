В Воронеже возбудили уголовное дело за нанесение побоев 38-летнему аутисту

Так вот "поиграли" с больным человеком детишки. Фото: Дария Лаврова.

Сотрудники отдела полиции № 2 (Коминтерновский район) возбудили уголовное дело по факту избиения 38-летнего аутиста по статье 116 УК РФ «Побои». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Разброс возможных наказаний по этой статье велик. Это и обязательные работы на срок до 360 часов, и исправительные работы – до одного года, и ограничение свободы – до двух лет, и арест на полгода. Ну а максимум – два года лишения свободы.

Напомним, на днях стало известно об избиении в одном из воронежских дворов беззащитного 38-летнего мужчины-аутиста. По словам его матери, в расправе участвовали четыре 12-летних подростка, а для местной детворы издевательства над ее сыном превратились в обычную забаву, в которой участвуют даже маленькие ребятишки. Последнее избиение было таким сильным, что мужчина потерял сознание.

Самое противное в этом – что жертва жестоких детей даже не сопротивляется, только кричит. Видимо, это их очень забавляет.

В одном из комментариев к предыдущей статье про этот случай мужчина (видимо, в годах) вспоминает, как во времена его детства в их дворе жил примерно такой же больной человек. Почему-то тогда никого не тянуло на расправу. Напротив, людей трогала чужая беда.

Что с нами с тех пор стало?