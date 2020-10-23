В Воронежской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Чем дальше друг от друга занимающиеся в фитнес-центрах, тем лучше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, вводящий новые ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

С 26 октября по 8 ноября приостановили работу организаций, где тренируются дети. Правда, есть исключение – индивидуальные занятия спортом разрешены.

Для фитнес-центров ввели новые требования по заполняемости: одновременно в залах, раздевалках, пунктах проката спортивного инвентаря может находиться не более одного человека на три квадратных метра. Необходимо нанести разметку, позволяющую соблюдать эту дистанцию. По-прежнему залы можно заполнять тренирующимся людьми не более чем на 50 процентов от их обычной загрузки.

Работодателям вновь настоятельно рекомендуют по максимуму перевести работников с их согласия на «удаленку» или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом призывают отдавать предпочтение родителям (опекунам), воспитывающих детей, учащихся в 1-4 классах.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Воронежской области продлили школьные каникулы, рекомендовали перейти на «удаленку» вузам. В торговых центрах по-прежнему запрещены развлекательные мероприятия и фуд-корты. В кафе посетителей обязывают соблюдать социальную дистанцию. Идут рейды по общественному транспорту и организациям торговли по проверке соблюдения масочного режима.