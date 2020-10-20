Власти Воронежской области рекомендовали вузам и техникумам перейти на дистанционное обучение

Так, в ВГУ около 50% студентов уже перевели на дистанционное обучение Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Случаи коронавируса зафиксированы в шести вузах Воронежской области. И.о. руководителя управления Роспотребнадзора области Ольга Фуфаева 20 октября отметила рост заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 18–29 лет. Большая часть людей в этом возрасте - студенты

Губернатор Александр Гусев одобрил предложение обратиться в адрес федеральных высших учебных заведений с просьбой о создании условий для «разобщения обучающихся».

Говоря проще, вузам, а вместе с ними и средним профессиональным учебным заведениям, рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. В частности, на «горячую линию» в последнее время стали чаще звонить обеспокоенные родители школьников и студентов.

Ранее стало известно о том, что в ВГУ около 50% студентов перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом