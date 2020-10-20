Стало известно, как долго продлятся каникулы у школьников Воронежской области

Каникулы у школьников Воронежской области продлятся до 8 ноября. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее мы уже писали о решении губернатора Александра Гусева отпустить учеников на отдых раньше - с 26 октября.

Причина переноса – рост числа зараженных COVID-19. На дистанционное обучение из-за коронавируса уже перешли две школы, в 10 школах закрыты 35 классов, а также – одна группа в детском саду. В среднем за неделю коронавирусом заболевают 7–20 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 20 октября предоставили статистику по заболеваниям за последние сутки. Заразился за сутки 241 человек. Эта цифра в последние дни все время увеличивается и уже близка к пиковым летним показателям.