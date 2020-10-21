В Воронеже на 21 октября тепло запущено почти в 96% многоэтажек

Две аварии из трех устранили Фото: Из архива "КП"

По состоянию на 19:00 21 октября к теплоносителю подключено уже 4424 многоквартирных дома. Осталось подключить еще 191 дом. Всего в областном центре с центральным отоплением 4615 многоэтажек. Об этом рассказали в мэрии.

То есть, батареи стали теплыми на вечер среды уже в 95,9% домов.

Из ранее остановленных в связи с выявленными локальными дефектами социальных объектов, работы продолжаются только на сетях корпуса АУ ВО ОЦРДП «Парус надежды», расположенного по ул. Плехановская, 10а. все соцобъекты к теплу подключены.

Также в горадминистрации рассказали, что устранены две крупные коммунальные аварии, выявленные сегодня. Сейчас завершается комплекс пуско-наладочных работ. В ближайшее время тепло дадут жителям Железнодорожного и Советского районов. Там аварии устранили. Остается еще несколько десятков многоэтажек, которые отключены из-за прорыва в Ленинском районе.