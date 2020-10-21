В Воронеже из-за трех аварий без тепла и горячей воды остались более 140 домов

Сразу в трех районах прорвало Фото: из архива "КП"

В Советском районе Воронежа из-за коммунальной аварии в 44 многоэтажках отключили отопление и горячую воду 21 октября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального филиала ПАО «Квадра».

Там уточнили, что пришлось отключить ресурс из-за проблемы на концессионном участке магистрального трубопровода диаметром 500 мм. Там специалисты предприятия обнаружили повреждение. Авария произошла в районе ул. Краснозвездная.

- На время ремонта, ориентировочно до 20.00 сегодняшнего дня, мы ограничим подачу тепла и горячей воды в ряд домов. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства, - отметили в компании.

В зоне отключения оказались пять улиц областного центра. Это - Путиловская (дома №№ 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 19), Южно-Моравская (№№ 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а), Олеко Дундича (№№ 23, 25), Комарова (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) и проспект Патриотов (№№ 4а, 23, 31, 31/1, 31/2, 40).

Еще об одной аварии сообщили в Пресс-центре ЖКХ. Сегодня в 8 утра была остановлена котельная ООО КБХ (ВМЗ). Это Советский и Ленинский районы. Там произошел прорыв на теплотрассе. Несколько десятков многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Когда включат – пока неизвестно.

В зоне отключения улицы: Депутатская (№№ 1,2,3,4,4А,6,7,8,9,10,11,12,14,14А,16,17,21), Моисеева (№№ 11,13/1,13/2,15,25,40,42,43,44,45,47,51,55,57,61,63,65,67,69,71,73,80,82,84), переулок Новый, 12, Краснознаменная, 4, Черняховского (№№ 4,6,10; 121), Стрелковой Дивизии (№№ 1,2,2А,3,4,6,16,18), К. Либкнехта (№№ 33,35,37,52,53,55,57,72,74,76), Л. Колесниченко (№№ 29,31,32,33,42,44,44А,51,53,55,57,65,67), Ворошилова (№№ 7,9,11,10,12,13,15,17,21,23,25,29,31,37,39,41).

Кроме того, произошла авария на сетях завода-филиала «Воронежский ВРЗ» АО «ВРМ» в Железнодорожном районе. Из-за этого отключили горячее водоснабжение и отопление в домах по следующим адресам: Ул. Артамонова (№№ 5, 6а, 8а, 11, 12, 12а, 15), Ул. Богдана Хмельницкого (№№ 26а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38).

- Поставщик сейчас делает все возможное, чтобы ресурсы скорее вернулись в ваши квартиры, - пояснили в пресс-центре ЖКХ.