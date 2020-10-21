В Воронеже устранили аварию, оставившую без тепла и горячей воды более 40 многоэтажек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Советском районе Воронежа устранили коммунальную аварию на трубопроводе в районе улицы Краснозвездная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала ПАО «Квадра».

Там с утра 21 октября в 44 многоэтажках отключили отопление и горячую воду. В зоне отключения оказались пять улиц областного центра. Это дома на Путиловской, Южно-Моравской, Олеко Дундича, Комарова и проспекта Патриотов.

Сейчас специалисты завершили работы на участке концессионного магистрального трубопровода. Постепенно уже приступили к заполнению теплосети. В ходе ремонта был заменен ветхий участок трубы протяженностью 3 метра.

– Из-за большого диаметра трубопровода на заполнение потребуется время. Тепло и горячая вода вернутся в квартиры через 2-3 часа, – уточнили в пресс-службе.

Еще две аварии, которые произошли также сегодня в Железнодорожном и Ленинском районах пока продолжают устранять.