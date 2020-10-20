В Воронежском госуниверситете половина студентов перешла на дистанционное обучение

У "удаленки" есть свои плюсы - кота заодно можно чему-нибудь научить... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ряд источников сообщил, что в ВГУ около 50 процентов студентов перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В вузе подтвердили, что многие преподаватели и учащиеся сейчас занимаются дома.

- Действительно, в ВГУ ведется образовательная деятельность по всем программам в формате «смешанного обучения». На дистант перешли несколько категорий сотрудников и студентов: лица, имеющие хронические заболевания, в возрасте 65+, а также заболевшие и контактировавшие с ними. Остальные работают в штатном режиме, но с соблюдением всех мер предосторожности, предписанных Роспотребнадзором: термометрический контроль, социальная дистанция, строгий масочный режим и т.д. Все массовые мероприятия отменены до улучшения эпидемиологической обстановки, - рассказала проректор по учебной работе ВГУ Елена Чупандина.

Напомним, ранее о намерении перевести всех студентов на дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической ситуации объявили в ВГТУ. Однако затем в опорном вузе все же решили пока оставить все как есть – из-за необходимости согласования этого шага с Министерством образования и науки России.

Есть большая вероятность того, что возможность перехода вузов на удаленную форму обучения будет рассматриваться на ближайшем заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу 22 октября. Не исключено, что может последовать соответствующий указ губернатора.

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