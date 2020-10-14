Студентов ВГТУ до начала ноября переведут на дистанционное обучение

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и вспышек заболевания руководство Воронежского опорного университета приняло решение перевести студентов на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. Соответствующий приказ опубликовали на сайте вуза.

При этом обучение в дистанционной форме через электронную информационно-образовательную среду университета и с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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