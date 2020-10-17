Воронежский опорный вуз отложил перевод на дистанционку

В опорном вузе отложили перевод на дистанционное обучение, которое планировалось с 19 октября по 1 ноября для предупреждения распространения коронавируса.

- 16 октября подписан документ о необходимости согласования с Минобрнауки перехода вузов на дистанционное обучение. Действие нашего приказа о переходе на дистант с 19 октября будет приостановлено. Таким образом, с понедельника 19.10.2020 обучение в вузе будет проходить в традиционном формате, - сообщили в вузе.

Напомним, 12 октября, стало известно о случае заболевания коронавирусом студента опорного университета, проживающего в общежитии №4.