С начала пандемии в Воронежской области развернули максимальное число ковидных коек

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области по максимуму увеличили число «ковидных» коек с начала пандемии. Сейчас в медицинских учреждениях оборудовано уже 4 673 койко-места для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства сегодня, 19 октября.

В ближайшее время число перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 коек собираются увеличить до 5 239.

В департаменте здравоохранения сообщили, что дано распоряжение увеличить число каналов на телефонных линиях поликлиник, а также количество сотрудников для приема звонков. Напомним, что, помимо единых «горячих линий» по COVID-19, для удобства пациентов «горячие линии» созданы и в 86 медицинских организациях региона.

В Воронежской области за последние сутки коронавирусом заболели 237 человек, 4 пациента умерли.