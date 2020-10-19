Коронавирус в Воронеже: к 19 октября умерли еще 4 человека и 237 заразились

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Утром 19 октября региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом предоставил новую статистику по заболеваемости инфекцией в регионе. За последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 237 человек. Число заболевших в регионе продолжает расти.

Так, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 21 826 жителей Воронежской области.

Выздоровели за сутки 62 пациента (из них 27 был поставлен диагноз по ПЦР+). Всего с марта 2020 года болезнь удалось победить 21 545 жителям Воронежской области.

К сожалению, в последние дни сообщается и о печальной статистике. Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не скончался от новой заразы. На сегодня данные тоже неутешительные. За сутки умерли от осложнений коронавируса еще четыре пациента. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 298 летальных случаев от COVID-19.