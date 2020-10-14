В Воронеже выпустили на свободу водителя, сбившего насмерть четырехмесячную девочку в коляске

34-летний водителя покаялся только, когда его поймали. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Ленинском районном суде приняли решение выпустить из СИЗО 34-летнего водителя, который 13 августа на улице Ворошилова на круге у самолета сбил насмерть четырехмесячную девочку в коляске. Ребенка везла женщина. Надо сказать, она сама нарушала правила – перебегала дорогу в неположенном месте. Но и водитель «пятерки» мчался с явным превышением скорости. Это можно заметить на видео, которое вскоре после ДТП выложили в соцсети.

Момент смертельной аварии. Фото: кадр с видео

В суде решение мотивировали тем, что следствие близко к завершению, осталось только получить данные некоторых экспертиз. И нет смысла тратить государственные деньги на еще одного заключенного СИЗО. Почему в таком случае меру пресечения не заменили на домашний арест, не пояснили. Вероятно, есть какая-то уверенность, что до суда водитель не бежит. На него наложены три ограничения: обязанность являться к следователю по первому требованию, общаться с другими людьми, имеющими отношение к его уголовному делу. И, к счастью, ему запретили рулить машиной.

К слову, вина водителя отягощена тем, что он не остановился на месте ДТП, а поехал дальше, пытаясь скрыться. Только после того, как он был пойман полицейскими, последовали покаянные слова. Мужчина заявил, что якобы превышал скорость, чтобы быстрее вернуться домой за забытым лекарством. А затем появилась информация, что водитель даже начал отрицать свою вину.

Как бы то ни было, суд над этим горе-шофером не за горами. Если, конечно, он не пустится в бега. Теоретическую возможность это сделать ему предоставили.