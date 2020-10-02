Прокуроры попросили для экс-главы воронежского строительного департамента 3 года условно

Чиновники попались на давлении на одного из участников аукциона Фото: Из архива "КП"

Состоялись прения сторон по уголовным делам, фигурантами которых проходят бывший руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников и экс-глава управления строительной политики Владимир Пешков. Корреспондент «Комсомольской правды» узнал подробности в облпрокуратуре.

Оба они обвиняются в превышении должностных полномочий только с разницей в частях. Олег Гречишников – по ч. 2 ст. 286 УК РФ, а Владимир Пешков – по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В случае господина Гречишникова гособвинитель попросил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. А также с дополнительным наказанием – запретом на два года занимать должности в государственных органах.

Что касается Владимира Пешкова, то адвокат попросила суд о назначении ему судебного штрафа.

Гособвинитель не возражал. Как нам пояснил источник в прокуратуре, речь идет о 40 тысячах рублей.

Напомним, на первом судебном заседании и Гречишников, и Пешков признали вину.

О том, что чиновники попались на давлении на одного из участников аукциона на строительство пристройки к городскому детсаду № 69, стало известно в начале декабря 2019 года. Вскоре и Пешков, и Гречишников со своих должностей ушли.

По версии следствия, оба чиновника предложили одному из участников торгов самоустраниться. За это обещали «помочь» при аукционе по другому детсаду. В итоге торги выиграла более выгодная чиновникам организация. А начальная цена аукциона, которая обычно в ходе тендера существенно снижается, в итоге упала на 0,1%.