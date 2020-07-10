В Воронеже дошли до суда уголовные дела бывших руководителей управлений строительной политики города и области

10 Июль 2020 2020-07-10T18:08:56+03:00

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В ближайшее время в Ленинский районный суд поступят уголовные дела бывших руководителей городского управления и областного департамента строительной политики Владимира Пешкова и Олега Гречишникова.

Напомним, о том, что крупные чиновники попались на давлении на одного из участников аукциона на строительство пристройки к городском детсаду № 69, стало известно в начале декабря 2019 года. Вскоре и Пешков, и Гречишников со своих должностей ушли.

Теперь в областной прокуратуре конкретизировали, что предъявляют бывшим строительным «боссам». По версии следствия, оба чиновника предложили одному из участнику торгов самоустраниться. За это обещали «помочь» при аукционе по другому детсаду. Претендент намек понял, и к пожеланию прислушался. В итоге торги выиграла более угодная чиновникам организация. А начальная цена аукциона, которая обычно в ходе тендера существенно снижается, в итоге упала на смешную 0,1%.

Владимиру Пешкову по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства» грозит до четырех лет лишения свободы. У Олега Гречишникова статья та же, но все же посерьезнее. Ч. 2-я ст. 286 УК РФ формулируется так «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ». И подразумевает ответственность до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU