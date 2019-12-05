2019-12-05T18:26:24+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело против руководителя управления строительной политики мэрии

Чиновника обвиняют в том, что он «химичил» с организацией аукциона по ремонту в детсадах
Артем ИЛЬИН
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В мэрии Воронежа разразился строительный скандал.В мэрии Воронежа разразился строительный скандал.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное в отношении руководителя управления строительной политики мэрии. Его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, в октябре 2019 года руководитель управления дал указание одному из участников аукциона самоустраниться от торгов на выполнение ремонта в дошкольных учреждениях города. В итоге контракт заключили с заранее намеченной организацией, которая и победила в конкурсе. В региональном СУ СК отмечают, что таким образом не были сэкономлены бюджетные деньги (на торгах начальная цена, как правило, понижается).

Сотрудники СК и УФСБ провели обыски в доме чиновника и в управлении строительной политики. Во время нее они изъяли некоторые документы. С подозреваемым в преступлении руководителем управления сейчас проводя следственные действия.

- В обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Кроме того, проверят версию о возможной причастности к совершению преступления должностных лиц органов исполнительной власти Воронежской области, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

В мэрии после этого начали служебную проверку. До ее окончания руководителя управления отстранили от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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