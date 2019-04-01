В Воронеже уходит с поста брутальный вице-мэр по строительству

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-01T12:00:11+03:00

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял отставку своего заместителя по градостроительству Виктора Владимирова. Официально последним рабочим днем Виктора Борисовича станет 5 апреля.

– Заданный в администрации города темп работы и необходимость выполнения масштабных задач позволяют всегда находиться в тонусе, но, к сожалению, обычную человеческую усталость от нагрузки нельзя сбрасывать со счетов, поэтому я принял такое решение, – прокомментировал свое решение Виктор Владимиров. И добавил, что после отдыха планирует продолжить работу в строительной отрасли.

- Я расцениваю эту отставку, как потерю профессионала, тем не менее, уверен, что уже стартовавшие, а также планируемые проекты будут реализованы в полном объеме – все процессы отлажены, – заявил Вадим Кстенин.

Временно исполнять обязанности вице-мэра будет руководитель управления строительной политики Владимир Пешков. Вадим Кстенин заявил, что в поисках преемника Владимирова торопиться не будет. Мэр собирается провести консультации со строительным сообществом. Новым заместителем главы Воронежа по градостроительству он видит человека, с одной стороны, авторитетного, с другой стороны, в меру жесткого, чтобы соблюсти баланс интересов города и крупных бизнесменов. То есть, примерно такого же брутального, как уставший Виктор Владимиров.

Напомним, Виктор Владимиров с января 2014 по январь 2017 года руководил управлением строительной политики мэрии. Потом после скандала с «архитектурным бандитизмом» (термин бывшего губернатора Алексея Гордеева, возмутившегося тем, что уничтожили деревья в сквере возле главного городского вокзала) наряду с рядом других руководителей отрасли Виктор Владимирович покинул свой пост. Чтобы снова вернуться 24 мая 2018 года на пост вице-мэра по градостроительству. Может быть, Виктор Борисович после отдыха совершит очередной камбэк?

ИСТОЧНИК KP.RU