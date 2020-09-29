Воронежскую мэрию наградили памятной президентской медалью

Фото: пресс-служба мэрии.

В Воронеже вручали награды участникам-активистам акции «#МыВместе».

Совместно с волонтерами, представителями добровольческих и общественных организаций, медали Президента России удостоилась и городская администрация областного центра.

Общероссийская акция взаимопомощи «#Мывместе» стартовала в период самоизоляции.На торжественной церемонии присутствующие обсудили последнюю статистику по коронавирусу в регионе. Она растет. Принятое весной решение о всеобщей самоизоляции оказалось верным – к такому мнению пришли участники акции. Тогда, благодаря ответственным гражданам, удалось значительно снизить риски и не допустить стремительного распространения болезни в первую волну.

Значимый, неоценимый вклад в это внесли волонтеры, которые помогали воронежцам соблюдать режим самоизоляции. Люди самых разных возрастов и сфер деятельности, вызвались помочь тем, кто находился в зоне риска, чтобы они не выходили лишний раз из дома, не посещали людные места, где была опасность подхватить инфекцию.

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