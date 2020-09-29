Воронежскую мэрию наградили памятной президентской медалью

Фото: пресс-служба мэрии.

В Воронеже вручали награды участникам-активистам акции «#МыВместе».

Совместно с волонтерами, представителями добровольческих и общественных организаций, медали Президента России удостоилась и городская администрация областного центра.

Общероссийская акция взаимопомощи «#Мывместе» стартовала в период самоизоляции.На торжественной церемонии присутствующие обсудили последнюю статистику по коронавирусу в регионе. Она растет. Принятое весной решение о всеобщей самоизоляции оказалось верным – к такому мнению пришли участники акции. Тогда, благодаря ответственным гражданам, удалось значительно снизить риски и не допустить стремительного распространения болезни в первую волну.

Значимый, неоценимый вклад в это внесли волонтеры, которые помогали воронежцам соблюдать режим самоизоляции. Люди самых разных возрастов и сфер деятельности, вызвались помочь тем, кто находился в зоне риска, чтобы они не выходили лишний раз из дома, не посещали людные места, где была опасность подхватить инфекцию.

Фото: пресс-служба мэрии.

Тысячи волонтеров в Воронеже привозили пенсионерам медикаменты, ходили им в магазины за продуктами, шили защитные маски для медиков, бесплатно консультировали горожан по юридическим вопросам.

На помощь им пришли городские власти. С подачи мэрии Воронежа были решены многие вопросы. Так, волонтеры получили возможность бесплатно ездить в общественном транспорте, это помогло весомо снизить расходы на оплату проезда для участников акции.

Труд всех, кто бескорыстно пожертвовал время и силы на благо общей безопасности, сегодня был высоко отмечен. Об этом будут напоминать памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе"».

Присутствующая на церемонии вице-мэр Людмила Бородина поблагодарила всех неравнодушных воронежцев, кто стал волонтером и с душой оказывал помощь.

– В тяжелый период всеобщей самоизоляции мы объединились с волонтерским движением, чтобы помочь людям, которые находились в зоне особого риска. Совместно с ними нам удалось поддержать сограждан, чтобы все смогли благополучно пережить это непростое время. Приятно знать, что мы внесли свой небольшой вклад в борьбу с пандемией.

Также она отметила, что городская администрация и в дальнейшем будет оказывать поддержку волонтерам.

– Ведь это движение объединяет граждан, готовых потратить свое личное время на помощь другим людям, – пояснила Людмила Викторовна.

Ирина Шабанова