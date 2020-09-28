Власти пообещали помочь жителям Воронежской области, чьи дома сгорели в масштабных пожарах

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Жители Воронежской области, чьи дома сгорели во время крупных природных пожаров, получат помощь от регионального правительства. Об этом в понедельник 28 сентября рассказал губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что в этом случае власти будут действовать по схеме, отработанной еще в 2010 году. И добавил, что с восстановлением надворных построек помогут муниципалитеты.

– Те, кто лишился жилья, безусловно, его получат. Если же пострадали надворные постройки, то ими будут заниматься муниципалитеты. Либо людям помогут с ремонтом, либо выплатят им компенсацию, – сказал Александр Гусев.

Сегодня также состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут приняты решения о дополнительной поддержке.

Губернатор отметил, что в целом технических средств для ликвидации пожаров в регионе достаточно. Кроме того, в Москве стоят два заправленных самолета, при необходимости они вылетят в Воронежскую область.

Напомним, сейчас продолжает бушевать лесной пожар в пригороде Борисоглебска. Там горит сосновый лес в Макуревке. К утру его площадь достигла 130 гектаров.

Ранее спасатели рассказали, что удалось ликвидировать пожары у деревень Новоподклетное и Медовка в Рамонском районе. В Новохоперском селе Троицкое огонь уничтожил около 20 нежилых построек. При этом местные жители говорят, что сгорели жилые дома.