Пожары в Воронеже - 2020: Горящие в пригороде жилые дома тушат с вертолета

фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

В воскресенье в 13.46 в диспетчерскую службу поступило сообщение о загорании сухой травы и подстилки в поселке Новоподклетное Рамонского района. Уже через два часа после этого огонь перекинулся на жилые дома. По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, в Новоподклетном уничтожен огнем один жилой, один нежилой дом и 3 хозпостройки. Точный ущерб будет устанавливать местная администраця после ликвидации пожара.

В настоящее время борьба с огнем продолжается. Ее осложняют сильные порывы ветра и отсутствие серьезного пожарного водоснабжения в селах.

Для тушения пожара на место прибыл вертолет МИ-8 МЧС России, который сбрасывает воду на очаг. Также работают 68 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 38 человек и 10 единицы техники.