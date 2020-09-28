Жителей Воронежской области позвали на борьбу с пожарами

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Продолжает бушевать лесной пожар в пригороде Борисоглебска - горит сосновый лес в Макуревке. К утру его площадь достигла 130 гектаров и продолжает увеличиваться. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в середине дня в субботу, 26 сентября. Уже на следующий день стало очевидно, что ситуация вышла из-под контроля и своими силами спасатели могут не справиться. Тогда жителей города призвали подготовиться к возможной поддержке МЧС. Призыв к мужчинам, способным стать на защиту города, разместили в соцсетях спасатели.

Уже вечером на место сбора потянулись первые добровольцы. Хотя, судя по сообщениям в тех же соцсетях, желающих отправиться в пекло было немного. Пока профессиональные спасатели боролись с огнем, горожане окапывали лес и луга на пути пожара.

Поздним вечером в воскресенье люди разошлись по домам. Новый сбор назначили на 8 утра понедельника. По данным на этот момент, в Борисоглебске по-прежнему необходима помощь добровольцев.