В Отрадном и Бабяково воронежским спасателям удалось ликвидировать пожары

Арт-объект под Воронежем был установлен неделю назад в честь 425-летия села Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Фотографии надписи «Бабяково» в дыму и красно-черном зареве многих воронежцев заставили вспомнить о события в Австралии. Именной арт-объект под Воронежем был установлен неделю назад в честь 425-летия села на средства местного предпринимательского сообщества. Как сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района, до этого «указателя» возгорание не дошло, поэтому в восстановлении он не нуждается.

В Отрадном и Бабяково, по сообщению сотрудников дежурной смены Единой дежурной диспетчерской службы, горели в основном сухая трава и камыш. Так что масштабных последствий удалось избежать. Пожар там уже ликвидирован.

Однако нужно понимать, что ситуация с пожарами в Воронежской области хоть и не сравнима с австралийской, но действительно серьезна. Спасатели продолжают бороться с огнем, например, в Борисоглебске, где огонь разошелся по территории примерно 130 га.