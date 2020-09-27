Воронеж в кольце пожаров: горят жилые дома, в лесах гибнут животные, спасателей не хватает

Лесные пожары охватили Воронежскую область. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Воронеж практически оказался в огненном кольце. Пожары охватили несколько пригородных сел: Медовку, Новоподклетное, Бабяково, Ямное. Все они расположены буквально в 20 - 30 километрах от областного центра.

Нарастающие масштабы экологического бедствия пугают местных жителей. Спасатели уже точно подтвердили уничтожение как минимум 65 гектаров травы и леса, двух домов и трех хозпостроек. С пламенем борются сотни пожарных и десятки единиц техники.

Только в Медовке Рамонского района выгорело 50 гектаров! По данным спасателей, возникла угроза строениям в двух СНТ, расположенных поблизости. К ликвидации привлекли 56 человек и 21 единицу техники. В поселке Новоподклетное того же района огонь с травы перекинулся на здания. Именно там пламя уничтожило один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. Площадь пожара составила пять гектаров.

Ландшафтные пожары в Воронежской области. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Позже появилась информация, что горит луг между Бабяково и Отрадным. Речь идет примерно о 30 гектарах. Но угрозы домам нет.

«Смотрю и слезы наливаются....ежики, зайчата... целая маленькая вселенная зверей горит, им жить негде... они убегают, еще сами не зная во что», - эмоционально переживают случившееся воронежцы в соцсетях.

«Ужас... Бедные звери, бедные люди... Ужас... Господи...» - пишет Серафим Благонравов.

«Обратите внимание - поджоги одновременно в разных местах - что это? Пока люди сами не будут бдительны, пожарным будет очень трудно...» - призывает жителей к ответственности Аркадий Крылов.

«У меня муж тушит эти пожары, поэтому страшно. Я неделю уже его не вижу», - делится Галина Титова.

Ландшафтные пожары в Воронежской области. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Помимо пригорода Воронежа еще один крупный пожар случился в районе области - под Борисоглебском. Там пламя охватило 15 гектаров сухой травы и леса. К тушению огня привлекли 81 человека и 23 единицы техники. Позже на место отправили подкрепление: аэромобильную группировку в составе еще 19 специалистов и семи спецмашин.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, днем 27 сентября подразделения спасателей одновременно были задействованы более чем на 120 возгораниях. И это только в тех местах, где огонь угрожал населенным пунктам и стратегически важным объектам. Для того, чтобы выезжать на все сообщения о горящей траве, экстренной службе уже не хватает ни людей, ни техники.

Ландшафтные пожары в Воронежской области. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Именно поэтому на помощь Воронежской области идет аэромобильная группировка из липецкого управления - 25 человек и четыре машины. Кроме того, выдвинулась группа из Тульской области - 50 человек и 10 единиц техники. Авиационную группировку - вертолет МИ-8 - завтра должен усилить еще один аналогичный вертолет и самолет Бе -200.

Накануне же спасатели семь часов тушили пожар в селе Троицкое Новохоперского района. Рядом с деревней загорелась сухая трава. Раздуваемый сильным ветром огонь быстро приближался к постройкам. Первыми загорелись нежилые, пустующие дома. Но с них пламя перекинулось на жилые. Улицы села заволокло густым едким дымом. С пожаром боролись 66 пожарных и 25 единиц техники. По данным пресс-службы ГУ МЧС, в Троицком сгорели 10 нежилых построек. Однако местные жители утверждают, что без жилья остались несколько семей. Об этом они сообщили в соцсетях.

Ландшафтные пожары в Воронежской области. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Многие воронежцы усматривают в случившемся чей-то злой умысел: начиная от застройщиков, якобы пытающихся освободить дополнительные площади, и заканчивая противниками власти, желающими раскачать обстановку. Другие винят во всем человеческую беспечность: шашлычников, потянувшихся на природу в последние деньки бабьего лета, и дачников, сжигающих сельскохозяйственный мусор. Причем все это - на фоне сильного ветра, о котором накануне предупреждало региональное управление МЧС.

Многие пользователи проводят параллели с 2010 годом, когда Воронеж полностью оказался в кольце огня. Пожары тогда уничтожили 20 тысяч гектаров леса и десятки домов, пятеро жителей и один пожарный погибли. Воронежцы сожалеют о колоссальном вреде, который огонь, как и в тот раз, нанес природе.

«1 в 1 как в 2010! Только тогда весь Воронеж в кольце был! Сейчас вся северная и северо-восточная сторона горит! В 2010 горело вокруг со всех сторон!» - указывает на сходство воронежец Олег Мирный.

«Какой ужас. Этот год мы точно не забудем никогда. Главное, чтобы до домов не дошло, чтобы никто не пострадал», - делится переживаниями горожанка Мария.

«Да ладно уж «никогда»... Придет в следующем году зараза похлеще Covid-19, и этот год нам покажется санаторием... Вон в 2010 вокруг Воронежа целые деревни выгорели, леса сотни гектар, и что? Кто-то помнит об этом? Стадо баранов прут в выходные на природу шашлыки жарить, хотя дождя уже хорошего два месяца не было! А результат шашлыков вот он, на фото и видео, с комментариями «как ужасно», - высказывается Алексей Киселев.

Ландшафтные пожары в Воронежской области. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Пожарная ситуация в Воронежской области остается тяжелой. Месяц засухи и постоянный ветер высушили траву. И сотрудники МЧС очень просят жителей области о помощи:

- Поговорите с друзьями, родными, особенно с деревенскими. Пусть подождут до дождей и снятия особого противопожарного режима с сжиганием мусора и прочими огневыми работами. Все пожары рукотворны, большинство - по беспечности и неосторожности. Мы многое можем, но сейчас нам очень нужна ваша помощь! Очень нужно, чтобы сказали, что пожарная охрана - это мы все вместе.