В Воронежской области пожар уничтожил целую улицу в селе

фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Воронежской области

Жители села Троицкое Новохоперского района Воронежской области до сих пор не могут оправиться от пережитого накануне шока. В субботу рядом с деревней загорелась сухая трава. Раздуваемый сильным ветром огонь быстро приближался к постройкам. Первыми загорелись нежилые, пустующие дома. Но с них пламя перекинулось на жилые. Улицы села заволокло густым едким дымом.

С пожаром боролись 66 пожарных и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 15 единиц техники. Локализовать пожар удалось только к шести часам вечера, а полностью потушить – к 22.00 субботы. Общая его площадь составила 15 гектаров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, в Троицком сгорели 10 нежилых построек. Однако местные жители утверждают, что без жилья остались несколько семей. Об этом свидетельствует и размещенное в соцсетях видео, на котором автор, объезжая сгоревшую улицу, называет соседей, лишившихся домов.

Селяне уверены, что пожар – дело рук поджигателей, улица загорелась с нескольких сторон. Так это или нет – предстоит выяснить следователям, историей заинтересовалась прокуратура.

Как рассказали, спасатели, этот год уже превзошел 2010-ый по количеству лесных пожаров. А дождей в регионе пока по-прежнему не предвидится.