В Воронежской области на протяжении 10 лет ликвидируют последствия лесных пожаров

В эти дни воронежцы вспоминают жаркое во всех отношениях лето 2010 года, когда на территории региона бушевали лесные пожары. В тот год дожди прекратились еще до наступления календарного лета. Два месяца на землю не упало ни дождинки, а в июне то там, то здесь начали гореть леса. Апогея ландшафтные пожары достигли к концу июля.

- В ночь с 28 на 29 июля к продолжающимся пожарам добавился шквалистый ветер, - вспомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. – Вспыхнули пожары в окрестностях Воронежа. Одновременно горели леса на Кожевенном кордоне, в Масловке, у больницы №8, под Нововоронежем у атомной станции, у окружной дороги, в поселке Воля, где расположены склады боепрпасов… В этой ситуации вопрос сохранения леса уже был не актуален, нужно было эвакуировать людей.

Ущерб от пожаров был колоссальный. Через несколько месяцев специалисты назовут ужасающие цифры: 20 тысяч гектаров уничтоженного леса, десятки сгоревших домов, пятеро погибших среди жителей и один – пожарный. Только в микрорайоне Масловка сгорели 40 домов - целая улица, прилегающая к лесу! Очаги лесных пожаров удалось ликвидировать только к осени, когда жара отступила и, наконец, пошли дожди.

Если дома погорельцам восстановили в течение нескольких месяцев, то уничтоженные огнем хвойные леса не возобновили за десять лет. Работа по просадке саженцев продолжается в лесничествах и сегодня. Учитывая печальный опыт 2010 года, теперь хвойники "разбавляют" более устойчивыми к огню лиственными породами – дубом и березой.