Пожары в Воронежской области - 2020: под Борисоглебском огонь разошелся по площади примерно 130 га

В Борисоглебске горение продолжается - огонь не локализован Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Утром 28 сентября локализованы два больших пожара в Воронежской области. Первый - в Новоподклетном на площади 25 га, второй - в Медовке на площади 50 га.

В то же время, как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Борисоглебске горение продолжается - огонь не локализован. Спасатели работают на территории примерно 130 га. Горит лес. Угрозы населенным пунктам нет.

- Пострадавших и погибших нет, ущерб устанавливается, - отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Общая группировка по области всех подразделений (силы МЧС России, областной противопожарной службы, управления лесного хозяйства, местных властей) составляет 306 человек и 98 единиц техники.

Ночью в наш регион дополнительно прибыла колонна Тульского спасательного центра МЧС России (100 человек и 18 единиц техники) - сейчас они работают в Новоподклетном.

Также на помощь в Воронежскую область направлена аэромобильная группировка липецкого регионального управления МЧС России. Первый эшелон - 25 человек и 4 единицы техники.

Авиационную группировку планируется усилить еще одним вертолетом Ми-8 и самолетом Бе -200.